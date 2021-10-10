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Bornova Belediyesi Park ve Bahçeler tesisat sorumlusu D.T. tarihi eser çetesini çökertti

Su borusunu tamir ederken kaçak kazı yapıldığını fark eden D.T, durumu hemen yetkililere iletti. Kaçak kazı sonrası 18. yüzyıla ait olduğu tahmin edilen özel bir sarnıcın bulunduğu olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Bornova Belediyesi Park ve Bahçeler tesisat sorumlusu D.T. tarihi eser çetesini çökertti

10.10.2021

Bornova'da üniversite öğrencilerinin gittiği bir müzikhol bahçesinden define için kazı yaparken 18. yüzyıla ait olduğu tahmin edilen tarihi su sarnıcı bulan çetenin oyununu, Bornova Belediyesi'nin Park ve Bahçeler birimi çalışanı sıhhi tesisatçı D.T. isimli işçi bozdu.

TÜNELİ GÖRDÜ
D.T., Bornova Büyükpark alanını sulamak için kullanılan su kuyusunda meydana gelen arızayı gidermek için geldiği bölgede kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından aylardır titiz çalışma ile yapılan kazı çalışmasını ortaya çıkardı. Su kuyusunun içinden açılan tünelle 18. yüzyıla ait olduğu tahmin edilen özel bir sarnıç bulunduğu belirtilirken, polis ve Müzeler Genel Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı. Bornova Belediyesi'nde Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli D.T. kendisine iletilen arızaya bakarken bir işyerinin altına doğru giden bir tünel gördü.

D.T., ardından tünele kontrol amaçlı girdiğinde tünelde kazmak için kullanılan hilti, vantilatör, ışıklandırma sistemi olduğu ve kilitli bir oda bulunduğunu görünce durumu hemen birim amirlerine ve polise haber verdi. Tünelde 20 adım kadar gidilebildiğini belirten D.T., polis ve amirlerini beklemeye başladı. Bornova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü ve emniyet yetkilileri olay yerine geldiğinde durumu anlattı. Belediye görevlisi D. T.'nin, en son üç ay önce kuyuyu kontrol için girdiğinde tünelin olmadığını anlatması üzerine polis soruşturma başlattı.

MÜZE MÜDÜRLÜGÜ'NE HABER VERİLDİ
POLİS, olayla ilgili Müze Müdürlüğü yetkililerine haber verirken, bina çevresinde de geniş güvenlik tedbirleri alındı. Alanın kim yada kimler tarafından kazıldığının tespiti için polis, çevre güvenlik kameralarını da mercek altına aldı.

FATİH ŞENDİL

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