Çiğli’de ‘alternatif yol’ hamlesi

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Büyükçiğli Mahallesi 2492 parsel ve 21939 ada, 7 parsellerdeki alanları kısmi kamulaştırarak, 8220 Sokak'a yapılacak taşıt köprüsü ile Atatürk Caddesi'ne bağlamayı planlıyor. Tramvayın geçeceği güzergahta yeni alternatif ulaşım güzergahı açmak için düğmeye basan Büyükşehir Belediyesi, Büyükçiğli mahallesindeki 14 parselde kısmi kamulaştırma yapacak.

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