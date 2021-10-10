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Haberler İzmir Gürültüden cinayet!

Gürültüden cinayet!

Gürültüden cinayet!

10.10.2021

İzmir'in Alsancak semtinde önceki gün bir apartman dairesinde işlenen cinayetin nedeni katilin polise verdiği ifadede ortaya çıktı. Katil Hasan Akercan, arkadaşı Baran Sarıbacak'ı gürültü yaptığı için öldürdüğünü itiraf etti. Olay, Alsancak Kültür Mahallesi'ndeki 8 katlı bir apartmanın 7'nci katındaki dairede meydana geldi.

KATİLİN ADINI VERDİ
Eğlenmek için bir araya gelen arkadaş grubu, alkol kullandı. Bir süre sonra, henüz belirlenemeyen bir nedenle arkadaşlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönmesi üzerine, Baran Sarıbacak göğüs ve boyun kısmına yaklaşık 10 bıçak darbesi aldı. Ağır yaralanan Sarıbacak, 2 arkadaşının çağırdığı taksiyle Alsancak Nevvar-Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Talihsiz genç hastaneye götürülürken arkadaşlarına son nefesinde kendisini partideki Hasan isimli şahsın bıçakladığını söyledi. Polisin titiz çalışması sonrası cinayetten birkaç saat sonra zanlı Hasan Akercan yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen zanlı Hasan Akercan verdiği ifadede, partide arkadaşı Baran Sarıbacak ile gürültü yaptığı için tartıştığını ve cinayeti bu yüzden işlediğini söyledi.

■ FATİH ŞENDİL

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