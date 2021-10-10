Hastalığı yenen Eylül şimdi okullu oldu

İZMİR'DE, henüz 45 günlük bebekken serebral palsi (beyin felci) teşhisi konulan, mayıs ayında geçirdiği ameliyatın ardından yürümeyi başaran ve konuşmasında da gelişme olan 7 yaşındaki Eylül Sırgeligil özel eğitim alt sınıf öğrencisi olarak okula başladı.

DOKTORLARI DA İNANAMADI

Kızının son durumuna doktorların bile şaşırdığını anlatan anne İsmihan Sırgeligil, "Artık bağımsız bir şekilde yürüyebiliyor. Hala inanamıyorum. Sürekli ayaklarına bakıyorum. Çene kaslarında, yani konuşmasında da büyük gelişme var" dedi. Eylül'ün tedavisine devam edebilmesi için desteğe ihtiyaçları olduğunu belirten Sırgeligil, "Eylül, eğer konuşabilse normal eğitim kaynaştırma öğrencisi olabilecek. Sürekli fizik tedavinin yanı sıra dil terapisi ve konuşma terapisi görmesi gerekiyor. Maalesef bu terapiler ücretli" diye konuştu.