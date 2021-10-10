Karatekin’den kaldırım tepkisi

AK Parti Çiğli İlçe Başkanı Sedat Karatekin, Evka 5 Mahallesi'nde İZBETON tarafından başlatılan kaldırım yenileme çalışmasının yarıda bırakılarak yaklaşık 4 aydır bekletildiğini belirtti.

YARIM KALDI

KARATEKİN, "Büyükşehir Belediyesi yaptığı her iş gibi kaldırım yenileme işini de yarım yamalak yapmaya başladı. Üstü açık olan yaklaşık birer metrelik kabloların geçtiği kuyular kazaya davetiye çıkarıyor" dedi.