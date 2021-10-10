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Haberler İzmir Kızılay’a kan bağışı artmaya başladı

Kızılay’a kan bağışı artmaya başladı

Kızılay Bölge Müdürü Dr. Barış Dolaş, sürekli kan bağışında bulunan Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir’e bronz madalya takdim etti.

Kızılay’a kan bağışı artmaya başladı

10.10.2021

PANDEMİ döneminde azalan kan bağışları, normalleşmeyle birlikte yükselişe geçti. Kızılay yetkilileri geçtiğimiz aylardaki sıkıntıların olumlu yönde iyiye doğru gittiğini, stokların istenen ölçüye gelmese de zamanla eski günlerine döneceklerini belirttiler. İzmir Kızılay yetkilileri azalan kan bağışçı sayısının her geçen gün aşılama oranlarının yükselmesi ile birlikte artışa geçtiğini ve pandeminin ilk günlerindeki o kötü tablodan çıktıklarını dile getirdiler.

Öte yandan, önümüzdeki aylardan itibaren başta Milli Eğitim olmak üzere kurum ve kuruluşlarla yine eskisi gibi bağış kampanyaları yapılacağı kaydedildi.

■ FATİH ŞENDİL

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