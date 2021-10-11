CHP İzmir İl Danışma Kurulu Toplantısında partililer birbirine girdi

CHP İzmir İl Danışma Kurulu, CHP'li iki vekilin tartışmasına sahne oldu. Tacettin Bayır önseçimin gerekli olduğunu belirtirken, Bayır'ın ardından kürsüye çıkan Bedri Serter ise önemli olanın hedefe nasıl ulaşılacağı olduğunu söyledi. Toplantıda il yönetiminin saha çalışmalarını sert bir dille eleştiren Bayır, gençlik kolları ve kadın kollarına 'önseçim' önemini kendisini örnek vererek anlattı.

ZAYIFLADIĞIMIZ İLÇELER VAR

Saha çalışmalarında ikinci bölge üzerinde tekelleşmeyi eleştiren Bayır, "Özellikle geçen fuardaki toplantıda 30 ilçenin bazılarında üye sayısının azaldığı konuşuldu. Bu beni çok düşündürdü. Bu dönemde üyelerin artması gerekirken neden azalır? Bunu mutlaka parti yönetiminizle masaya yatırmalısınız. Üzerine gitmelisiniz. Son yaptığımız çalışmalarda özellikle bizde olmayan belediyelerde yapılan çalışmaların tamamı ikinci bölgede. Tabi bu doğal, birinci bölgede zaten belediye başkanlıklarında kaybımız yoktu. Ama ikinci bölgede ciddi kayıplar vardı. Bundan ders çıkarmamız gerekiyor. Ama birinci bölgede de zayıflayan belediyeler var. Lütfen çalışmalarımız sadece kazanamadığımız belediye bölgelerinde değil birinci bölgede de olsun" dedi. Saha çalışmalarında AK Parti'nin yüksek oy oranına sahip olduğu bazı köylere CHP'nin 3 yıldır hiç gitmediğini söyleyen Bayır, "İyi çalışan belediye başkanlarımız var. Orta halli çalışan arkadaşlarımız var patinaj yapıyoruz. Kötü çalışan belediye başkanlarımız var, oy kaybediyoruz. Bu tespitleri yapmak il yönetiminin görevidir. Dün 3 köye gittim. Son gittiğim köye 3 yıldır hiç vekil gitmemiş. Biz 2,5-3 yıldır Sayın Genel Başkanın yaptığı programlarla bütün Anadolu'yu geziyoruz. Eğer iktidar olacaksak sadece İzmir ile olmuyor bu iş. İzmir'de burnumuzun dibinde, İzmir merkeze 1 saatlik mesafede bulunan bir ilçenin 10 kilometre ötesinde bir köye 3 yıldır gitmemeyi de kabul etmiyorum. Bu doğru değil. Çalışmak zorundayız" ifadelerin kullandı.





'KÖRFEZ PROJESİ HEBA OLMASIN

İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP İzmir İl Danışma Kurulu toplantısında halefi Tunç Soyer'den 12 yıllık Körfez temizleme projesine sahip çıkmasını istedi. Toplantının basına kapalı bölümünde yaptığı konuşmada çevre konusunda duyarlı olunması gerektiğini söyleyen Kocaoğlu, "Eğer her şeye rağmen Homa Dalya'nını rehabilite etmeseydim bugün Kuş Cenneti diye bir şey yoktu. 12 sene uğraşarak yaptığımız körfez temizlik projesini, sirkülasyon kanalının İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer tarafından ele alınıp yeniden başlatılmasını, 12 yıllık çalışmamızın heba olmamasını rica ediyorum" dedi.