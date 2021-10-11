İzmir’de 41 korona kaçağı yakalandı

İZMİR'DE korona virüs testleri pozitif çıkan ve evlerinde karantinada olmaları gereken 41 kişi polis tarafından yakalandı. İzmir polisi; olağan kontrollerde, ev kontrolleri ile veya komşu ihbarları ile tespit ettiği 41 korona kaçağı hakkında tutanak tuttu. Bu sorumsuzluklarıyla sadece kendilerinin değil tüm toplumun sağlığını tehlikeye atan 41 kişiye, 3 bin 856'şar lira idari paza cezası kesildi. Bu kişilerin ayrıca Valilik tarafından belirlenen merkezlere götürülerek, polis gözetiminde 14 gün müşahade altında tutuldukları öğrenildi.

AİLELER İHBAR EDİYOR

KARANTİNADA olması gereken vatandaşların kontrollerinin yapıldığını belirten yetkililer, kaçakların bazen komşuların ihbarıyla, bazen de yol kontrollerinde HES kodu sorgulamasıyla yakalandığını dile getirdi. Yetkililer, tüm uyarılara rağmen dışarı çıkmakta direten kişilerin bazen de aileleri tarafından ihbar edildiğini söyledi.

■ FATİH ŞENDİL