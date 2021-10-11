Sevgilisini öldürdüğü bıçakla intihar etti

İZMİR Buca'da komşuların "Kadına şiddet var" ihbarı ile adrese gelen polis, korkunç bir manzara ile karşılaştı. Savcılığın sözlü talimatı ile kapıyı kıran polisler, kapının hemen arkasındaki koridorda 24 yaşındaki İstanbul doğumlu Sena Altan'ı boynundan ve göğsünden bıçaklanmış halde, erkek arkadaşı İlkay Ayeş'i ise yerde kanlar içinde buldu.

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YAPILAN ilk incelemede Ayeş'in hayatını kaybettiği belirlenirken, nefes alan genç kız en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak genç kız da birkaç saat sonra yaşamını kaybetti. Her iki gencin cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na kaldırıldı.

CİNAYET ve intihar, dün sabah 10.00 sıralarında Buca Atatürk Mahallesi 220 sokakta bulunan 4 katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. İddiaya nan ikingöre İlkay Ayeş (25), kız arkadaşı ci göre olduğu öne sürülen Sena Altan'ın (24) evine gitti. İki gencin şiddetli kavgasını duyan komşular, polisi arayıp ihbarda bulundu. Bu sırada İlkay Ayeş, iddiaya göre yanınarayıp getirdiği bıçakla Sena Altan'ı boynundan, göğüs bölgesinden ve koltuk altından birer kez bıçakladı. Ayeş daha sonra aynı bıçakla kendisini de yaraladıktan sonra kanlar içinde yere yığıldı. Olayda vücudunun değişik yerlerine aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralandığı belirlenen İstanbul ne Büyütkçekmece doğumlu Sena Altan ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Altan, burada hemen ameliyata alındı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



CİNAYETİN SIRRI MEKTUPTA GİZLİ

OLAYIN yaşandığı bina ve çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, Olay Yeri İnceleme Ekipleri incelemelerde bulundu. İlkay Ayeş'in cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatırken, İlkay Ayeş'in evde üzerinde bulunan montun cebinde bir adet kendi el yazısı ile yazdığı tahmin edilen intihar mektubu çıktı. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

FATİH ŞENDİL