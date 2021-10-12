Bayraklı’ya emsal artışı Meclis’ten geçti

İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nın yapıldığı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi önünde toplanan İzmirli depremzedeler, emsal artışının yüzde 30 olmasını talep ederek bu yönde sloganlar attı. Ardından geçilen toplantıda Bayraklı Belediyesi'nin depremzedeler için aldığı yüzde 10 emsal artışı kararı Büyükşehir Belediye Meclisi'nce revize edildi. Bayraklı'da emsal artışının K sınırı belirlenen bölgelerde parsel bazında yüzde 20, ada bazında ise yüzde 30 olması kararı verildi.

ÖNERGE TARTIŞMASI

AK Parti'nin düzenlemenin kentin tamamını kapsaması ve parsel bazında yüzde 30 olarak yapılması yönündeki talebi ise çoğunluğu CHP ve İyi Partililer tarafından oluşan Meclis tarafından reddedildi.. AK Parti Grubu, toplantının başında yüzde 30 oranında emsal artışına olanak sağlayacak düzenleme için önerge verdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Siyaset malzemesi oluyor. Gerek yok. 44. madde konuyla ilgili. O madde gelince ara vereceğim" dedi. AK Parti Grubu'ndan ise "44'üncü madde Bayraklı ile ilgili. Biz İzmir geneli için önerge veriyoruz" yanıtı geldi.

AK Partili Hüsnü Boztepe, "Bizim önergemiz kentin tamamını bağlıyor. Bornova'da, Karşıyaka'da, Konak'ta Seferihisar'da birçok yerde birçok konut yıkıldı. Bu durum, ayakta kalan binaların sağlam olduğunu göstermez" dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, "Siyasi reaksiyonla yapmıyoruz. Önergeye CHP grubunun da irade koymasını beklerdik" dedi. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da, "Vatandaşın krediyle konutunu dönüştürme şansı yok. Biz alt limit olarak yüzde 10 verdik" ifadesini kullandı. Komisyonun değerlendirmesi sonrası oy çokluğuyla Bayraklı'da K sınırı belirlenen bölgelerde parsel bazında yüzde 20, ada bazında ise yüzde 30 olması kararı verildi.

"HAKKIM HARAM OLSUN!"

İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği Başkanı Haydar Özkan ise AK Parti'nin önergesini reddeden Meclis üyelerine tepki gösterdi. Özkan, "Açık yüreklilikle söylüyorum, CHP Meclis üyelerine hakkımı haram ediyorum, Şu bilinmeli ki biz yola İzmir olarak çıktık, İzmir olarak da kapatacağız" dedi.

HIZAL'DAN TEPKİ:

Meydana gelecek bir deprem tüm İzmir'i etkileyecek

ÖNERGENİN yetersiz olduğunu kaydeden AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, tüm İzmir'i kapsamamasının eşitlik ilkesine aykırı olduğunu söyledi. Hızal, "Karşıyaka'da az hasarlı ev sayısı 14 bin. Konak'ta 8 bin 826. Orta hasarlı olanlar da var. Bunu Bayraklı ile sınırlamanız eşitlik ilkesine aykırı. İzmir'de binlerce aile bu kararı bekliyor. Bu ailelerin tamamı Bayraklı'da mı yaşıyor, elbette hayır. Yarın meydana gelecek bir deprem sadece Bayraklı'yı değil, tüm Tunç Soyer İzmir'i etkileyecek" dedi.