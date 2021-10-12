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Haberler İzmir Eski İzmir Milletvekili Erkut Şenbaş için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi

Eski İzmir Milletvekili Erkut Şenbaş için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi

Vefat eden eski İzmir Milletvekili Erkut Şenbaş için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Şenbaş, evli ve 3 çocuk babasıydı.

Eski İzmir Milletvekili Erkut Şenbaş için TBMM’de cenaze töreni düzenlendi
AA

12.10.2021, 12:50

Törene, Şenbaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı Köksal Toptan, TBMM İdare Amiri Mehmet Göker, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Meclis bürokratları ile çalışanları katıldı.

Şenbaş'ın cenazesi, yarın İzmir'in Alsancak Mahallesi Hocazade Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Eski Alaçatı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Urla'da 1937'de doğan Şenbaş, İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. Doğru Yol Partisi kurucu üyesi olan Şenbaş, ayrıca 19. Dönem İzmir Milletvekili olarak görev yaptı.

Şenbaş, evli ve 3 çocuk babasıydı.

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