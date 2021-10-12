  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir ‘Et entegre’ye kilit vuruldu milyonlarca lira çöpe gitti

‘Et entegre’ye kilit vuruldu milyonlarca lira çöpe gitti

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin AK Partili Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, tesisinin kapısına kilit vurulduğunu açıkladı.

‘Et entegre’ye kilit vuruldu milyonlarca lira çöpe gitti

12.10.2021

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde eşi Neptün Soyer'in yönetim kurulu başkanı olduğu S.S. Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bünyesinde faaliyete geçirilen et entegre tesisinin kapısına kilit vuruldu. Tesis kapatılırken yapılan milyonlarda harcama ise çöpe gitti. İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi ve İmar Komisyonu Üyesi Hüsnü Boztepe, bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Boztepe, "Bu tesisin şu andaki durumu Soyer ailesinin tarıma ve üreticiye nasıl baktığının göstergesidir. Ortada icraat değil talan, kamu kaynaklarının savrulması ve şovdan başkan bir şey yok. Sayın Soyer, Seferihisarlıların yüzüne nasıl bakacaktır" dedi. Boztepe, "Her yaptığı gösteriş, tarıma bakışı ütopik olan bu ailenin ilk göz ağrıları proje çökmüştür" diye konuştu.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Et entegre’ye kilit vuruldu milyonlarca lira çöpe gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.