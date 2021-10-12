‘Et entegre’ye kilit vuruldu milyonlarca lira çöpe gitti

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin AK Partili Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, tesisinin kapısına kilit vurulduğunu açıkladı.

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde eşi Neptün Soyer'in yönetim kurulu başkanı olduğu S.S. Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bünyesinde faaliyete geçirilen et entegre tesisinin kapısına kilit vuruldu. Tesis kapatılırken yapılan milyonlarda harcama ise çöpe gitti. İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi ve İmar Komisyonu Üyesi Hüsnü Boztepe, bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Boztepe, "Bu tesisin şu andaki durumu Soyer ailesinin tarıma ve üreticiye nasıl baktığının göstergesidir. Ortada icraat değil talan, kamu kaynaklarının savrulması ve şovdan başkan bir şey yok. Sayın Soyer, Seferihisarlıların yüzüne nasıl bakacaktır" dedi. Boztepe, "Her yaptığı gösteriş, tarıma bakışı ütopik olan bu ailenin ilk göz ağrıları proje çökmüştür" diye konuştu.