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Haberler İzmir Foça’da bandrolsüz içki operasyonu

Foça’da bandrolsüz içki operasyonu

12.10.2021

İZMİR İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ve İzmir Vergi Denetim Koordinasyon Merkezi ekipleri, bir işletmede denetim yaptı. Yapılan aramada 3 bin 465 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi. İçkilerin piyasa değerinin 180 bin lira olduğu ifade edilirken, B.A. ve H.K. hakkında yasal işlem başlatıldı
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