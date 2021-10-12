Foça’da bandrolsüz içki operasyonu

İZMİR İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ve İzmir Vergi Denetim Koordinasyon Merkezi ekipleri, bir işletmede denetim yaptı. Yapılan aramada 3 bin 465 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi. İçkilerin piyasa değerinin 180 bin lira olduğu ifade edilirken, B.A. ve H.K. hakkında yasal işlem başlatıldı

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