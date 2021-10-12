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Haberler İzmir HDP binası saldırısının iddianamesi kabul edildi

HDP binası saldırısının iddianamesi kabul edildi

HDP binası saldırısının iddianamesi kabul edildi

12.10.2021

HDP İzmir İl Başkanlığına girerek parti binasındaki Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Onur Gencer'in 17 Haziran'da cinayeti işledikten sonra mesajlaşma uygulaması WhatsApp paylaşımlarında ve binadan çıkarken kullandığı ifadelerde suçunu itiraf ettiği belirtildi. Olayda sanığa yardım eden ya da azmettiren herhangi bir kişi bulunamadığı kaydedildi.

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