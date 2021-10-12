İzmir Körfezi’nde tehlike büyüyor!

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yerel seçimler öncesi "Yüzülebilir hale getireceğiz" vaadinde bulunduğu İzmir Körfezi alarm veriyor. İzmir Körfezi'nde sudaki kirliliğe bağlı olarak azot ve fosfor miktarının artmasıyla aşırı çoğalan deniz marulları, körfezin kuzey kıyısının yanı sıra güneyde de çok sayıda kuşa ev sahipliği yapan lagünü yeşile bürüdü.

KIYI BOYUNCA İLERLEDİ

Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı sahilinde kıyıya yakın noktalar, "deniz marulu" adı verilen yeşil renkli deniz yosunlarıyla kaplandı. Körfezin kuzeyinde kalan Mavişehir semtindeki balıkçı barınağı yakınındaki kıyılarda başlayan deniz marulu oluşumu, Bostanlı İskele yönüne doğru kıyı boyunca ilerledi.

ATIKLARIN ETKİSİ BÜYÜK

Deniz marulları nedeniyle suyun kıyıya yakın kısmı yeşile büründü. Bostanlı'nın karşı kıyısında kalan İnciraltı'ndaki Çakalburnu Lagünü'nde de deniz marulları görülmeye başlandı. Flamingo, ördek, ak balıkçıl, sakarmeke, martı gibi kuşları konuk eden lagünde suyun üzerinin önemli bir kısmı deniz marullarıyla örtüldü. Deniz marullarının her geçen gün sığ sular ve kıyılarda artacağına inandığını kaydeden İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tevfik Tansel Tanrıkul, deniz marullarını "müsilajın öncüsü" olarak adlandırdı.

Tanrıkul, her ikisinin le nin de suyun kimyasal niteliklerinin bozulmasına veya dengesinin değişmesine bağlı olarak şekillenen doğa olayları olduğuna dikkati çekerek, "Akıntının olmaması, evsel atığın artması, azot, fosfat, nitrat seviyelerinin yükselmesine bağlı olarak böyle canlılar üremeye devam edecek. Arttıkça bu daha ciddi oranda hissedilecek" diye konuştu.

'KİRLİLİĞE ENGEL OLMALIYIZ'

EĞER deniz marulu üremeye başladıysa akabinde, gelecek yıllarda müsilajın da İzmir Körfezi'nde oluşması için herhangi bir engelin kalmayacağını belirten Tanrıkul, "İzmir Körfezi içinde görülme ihtimali artacak. Müsilaj deniz marulundan daha sıkıntılı bir problem, çevreye daha fazla etkisi var. Ancak deniz marulunun görülmesi demek önceden bir uyarı demek gibi bir şey oluyor. Deniz marulunun üremesi yavaşlarsa veya ortam düzeltilebilirse özellikle kirlilik açısından müsilajın görülme ihtimali olmayacaktır. Eğer su kirliliğine engel olamıyorsak mutlaka arkasından değişik çevresel felaketler gelecek. Bugün deniz marulunu engelleyemezsek, çözüm bulamazsak arkasından da maalesef müsilaj gelecek" diye konuştu.