Subaşı Mahallesi'nde, mermer atıkların bulunduğu alanda, insana özgü organ ve uzuv parçası ile bez, iğne, kap gibi atık tıbbi malzemelerin olduğunu görenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Jandarma, olay yeri ve çevresinde inceleme başlattı. Bulunan malzemeler ile vücut ve organ parçaları, Jandarma Kriminal Laboratuvarına gönderildi.
Olaya ilişkin Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığının adli soruşturmasının yanı sıra Kaymakamlığın idari soruşturma başlattığı öğrenildi.Denizli’de boş arazide erkek cesedi bulundu
İzmir'de boş arazide vücut parçaları ile tıbbi atıklar bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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