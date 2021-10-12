Kendi partisinin meclis üyelerini şikayet etti

GAZİEMİR Belediye Başkanı Halil Arda, CHP İl Başkanı Deniz Yücel ile görüşerek 6 meclis üyesinin disipline verilmesi talebinde bulunmasına yönelik, "Bu meclisteki bir tartışma değil, parti içi bir sorundur. Onun da müracaatını yaptık, il başkanıyla görüştük, geldik" diye konuştu.

BAŞKAN ARDA: MESELE HUKUKİ

KONUNUN parti içinde bir sorun olduğu için konuşmayı doğru bulmadığını ifade eden Başkan Halil Arda, Belediye Meclisinde sıklıkla yaşanılan tartışmaların sorulması üzerine ise, "Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği var, o yönetmelikte kimin ne kadar konuşacağı, hepsi yazılı. Onun dışında dilek ve temenniler konusunda da yazılı müracaat olduğu takdirde kime söz vereceğine ve süresine başkan karar verir. Elini kaldıran herkese söz veriyorum" dedi.

Karşı olduğu durumun hukuksal bir mesele olduğuna dikkat çeken Arda, "Meclis çalışma yönetmeliğinin aleyhinde meclis bir karar veremez. Kaldı ki, herkes de zaten konuşuyor. Suyu bulandırmaktan başka bir şey değil. Gaziemir belediye meclisi demokratik bir şekilde yönetiliyor, kimsenin de sözünü kestiğimiz yok. Son ana kadar da sözlerini söylüyorlar" dedi.