Yangınlara neden olan tesis kapatıldı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Foça Kozbeyli'deki Egedemir Demir Geri Kazanım Mad. Petrol Nak. Tur. İnş. Taah. Paz. San. Tic. Ltd. Şti'ne ait cüruf depolama tesisini faaliyetten men etti. Aynı zamanda Ege Bölgesi Sanayi Odası Demir Çelik Sanayi Meslek Komitesi Üyesi Erdoğan Erdem ve Seher Erdem'in sahibi olduğu şirketin 1. Sınıf Gayri Sihhi Müessese kapsamında kalan ve işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığını tespit etti.

ŞİRKETE TEBLİĞ EDİLECEK

Mevcut haliyle çevre ve insan sağlığı açısından sakınca teşkil ettiği vurgulanan tesisle ilgili, "Bugüne kadar sunduğu bilgi-belge ve taahhütlerinin aksine cürufun nihai bertarafı amaçlı depolama yaptığı, yangınlara ve bölgenin çevresel sorunlarındaki artışa sebebiyet verdiği tespit edilmiştir" denildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin encümen kararı alarak yaptığı işlemin önümüzdeki günlerde şirkete tebliğ edileceği öğrenildi.

KONKORDATO İSTEMİŞ

Öte yandan yapılan araştırmada şirketin ekonomik sorunlar nedeniyle daha önce konkordato ilanı istediği ve bu talebin mahkeme tarafından uygun görülmediği ortaya çıktı. Eski adı Ege Metal olan şirketin sırasıyla adının Özerdem ve sonrasında ise Ege Demir olarak değiştirilmesi ve aynı kişinin sahibi olması ise dikkat çekti.