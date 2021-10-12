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Haberler İzmir Yeni Asır yazdı, o başkan görevden alındı

Yeni Asır yazdı, o başkan görevden alındı

Yeni Asır yazdı, o başkan görevden alındı

12.10.2021

İZMİR'DE CHP Tire İlçe Başkanı Hakan Şenoyar, sosyal medya paylaşımında yarı çıplak bir kadın resmi koyup fotoğrafa atıfta bulunarak, "Dikkatinizi
çektiğime göre!" diyerek bölgede kurulacak olan maden ocağına tepki göstermişti.

CHP'li İlçe Başkanı Şenoyar’dan büyük densizlik

Yeni Asır'ın skandal paylaşımı gündeme taşıyarak deşifre ettiği Hakan Şenoyar, CHP İzmir il Başkanı Deniz Yücel başkanlığında toplanan İl Yönetim Kurulu'nda ilçe yönetimiyle birlikte görevden alındı. Şenoyar'la ilgili ayrıca partiden ihraç istemiyle disiplin dosyası hazırlandı. Büyük tepki toplayan paylaşımla ilgili Şenoyar garip bir açıklama yaparak "O robot kadın resmiydi" demişti.

CHP Tire’de başlayan Şenoyar krizi büyüyor

Yeni Asır'ın skandal paylaşımları gündeme getirmesinin ardından CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve İl Başkanı Yücel, geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştireceği Tire ilçe ziyaretini iptal etmişlerdi.

■ ERHAN GÜLENÇ

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