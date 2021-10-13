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Haberler İzmir 12 yaş üzerine ‘aşı’ çağrısı

12 yaş üzerine ‘aşı’ çağrısı

12 yaş üzerine ‘aşı’ çağrısı

13.10.2021

İZMİR Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği'nden Prof. Dr. İlker Devrim, serviste Covid-19 nedeniyle yatan 12 hastanın 8'inin 12 yaş ve üzeri, 4'ünün ise 1 yaş altı olduğunu belirterek aşı çağrısı yaptı.
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