12 yaş üzerine ‘aşı’ çağrısı

İZMİR Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği'nden Prof. Dr. İlker Devrim, serviste Covid-19 nedeniyle yatan 12 hastanın 8'inin 12 yaş ve üzeri, 4'ünün ise 1 yaş altı olduğunu belirterek aşı çağrısı yaptı.

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