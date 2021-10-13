CHP’nin ‘Şenoyar’ kararı memnuniyetle karşılandı

TİRE'DE, faaliyete geçmesi planlanan mermer ocağına dikkat çekmek için sosyal medyada 'yarı çıplak kadın' paylaşımı yaparak başta kendi partisinin de tepkisini çeken CHP Tire İlçe Başkanı Hakan Şenoyar ve yönetiminin görevden alınmasının yankıları sürüyor.

CHP'li İlçe Başkanı Şenoyar’dan büyük densizlik

AK Parti Tire İlçe Başkanı Mert Falakalı ile Kadın Kolları Başkanı Maral Ünalan CHP İl yönetiminin Şenoyar ve yönetimini görevden almasını olumlu ve etik karşıladıklarını belirtti.

■ NADİR UYSAL