‘Cürufların nereye döküleceği sorusuna yanıt bulmalıyız’

FOÇA'DA cüruf tesislerinin encümen kararıyla kapatılmasını geç kalınmış ama yerinde bir karar olarak değerlendiren çevreci avukat Arif Ali Cangı, 'mevcut cürufların nereye döküleceğinin' bir soru işareti olarak ortada durduğunu belirtti. Cangı, bölgedeki diğer işletmelerin denetlenmesini ve ruhsatı olmayanların da kapatılması çağrısında bulundu. FOÇEP Dönem Sözcüsü Bahadır Doğutürk de rehabilete sürecinin bir an önce başlatılmasını istedi.

BERTARAF EDİLMELİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Foça Kozbeyli'de yangınlara ve çevresel sorunların artışına neden olduğu gerekçesiyle Egedemir Demir Geri Kazanım Şirketi'ne ait cüruf depolama tesisini faaliyetten men etti. Alınan kararda tesisin ruhsatının bulunmadığı belirtildi. Kararın geç kalınmış ama yerinde olduğunu dile getiren Cangı, "Bölgedeki tarım ve orman alanlarının, yaşam alanlarının bu cüruflardan arındırılması çevre sağlığı ve canlı yaşamı açısından önemli. Ancak bu cüruflar nereye dökülecek sorusu başlı başına bir sorun olarak önümüzde duruyor. Öncelikle buradaki tehlikeli atıkların bertaraf edilmesinin yolu bulunmak zorunda" dedi.