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Haberler İzmir Ege’de 306 göçmene Sahil Güvenlik yetişti

Ege’de 306 göçmene Sahil Güvenlik yetişti

Ege’de 306 göçmene Sahil Güvenlik yetişti

13.10.2021

İZMİR, Muğla ve Aydın'da, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 306 göçmen karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik, Menderes açıklarında 48 göçmeni kurtardı. İzmir'in Foça, Çeşme, Seferihisar, Urla ve Dikili açıklarında da can salı, lastik bot ve yelkenli teknede geri itilen 135 göçmen kurtarıldı. Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçelerinde can salında Yunan askerlerinin ölüme ittiği 82 göçmen ve Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 55 kişiye de Sahil Güvenlik yetişti.

■ İHSAN KARATAŞ

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