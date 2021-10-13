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Haberler İzmir "Ekstra para isteyen olursa beni arayın"

"Ekstra para isteyen olursa beni arayın"

Demir, çimento ve hazır betona gelen zamlar üzerine Torbalı’da 15 gün projeleri durduran müteahhitler, Ticaret Odası İnşaat Meslek Komitesi İstişare Toplantısı’nda AK Partili Nasır ile buluştu. İzmir Milletvekili, müteahhitlere destek sözü verdi

Ekstra para isteyen olursa beni arayın

13.10.2021

15 gün yapı durdurma eylemi yapan Torbalılı müteahhitler, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır ile buluştu. Toplantıda TTO Başkanı Olgun, vekilden Rekabet Kurumu'nun harekete geçmesi için destek istedi. Yapı denetim şirketleriyle ilgili şikayetleri dinleyen Nasır, "Sizden ekstra para isteyen bir yapı denetim şirketi olursa bizzat beni arayın" dedi.

'EKONOMİK BİR SAVAŞ'
Demir, çimento ve hazır betona gelen zamlar üzerine Torbalı Ticaret Odası (TTO) İnşaat Komitesi ilçede 15 gün projeleri durdurdu. Müteahhitler, TTO İnşaat Meslek Komitesi İstişare Toplantısı'nda AK Partili Necip Nasır'la bir araya geldi. Olgun, zamları ve yapı denetim firmalarının sektöre yaşattığı sıkıntıları Nasır'a aktardı ve Rekabet Kurumu'na başvuracaklarını söyledi. Nasır, "İnşaat sektörü 300 sektöre, 5000 kaleme hitap eden bir sektör. Ben de mühendisim, döviz zamlarını, hurda maliyetlerini ekleyip hesaplama yaptım, olması gerekenin kat kat üstünde bu rakamlar. Bu da bir ekonomik savaş. Zamlar için Rekabet Kurumu'na yapılacak başvurunun takipçisi olacağız" dedi.

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