İzmir trafiğinde ceza yağmuru

İzmir'de trafik ekiplerinin denetimleri ve kurallara uymayan sürücülere yazdıkları cezalar sürerken, 4 Ekim-10 Ekim tarihleri arasında yapılan denetimlerde, trafik kurallarını hiçe sayan yaklaşık 21 bin sürücüye, trafik idari para cezası tutanağı düzenlendi. Günde ortama üç bine yakın araca ceza kesildiği açıklandı. Cezalardan 697'sinin alkollü sürücülere, 1426'sının ise araç kullanırken cep telefonuyla konuşanlara kesildiği öğrenildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, kural ihlali yapan sürücülere göz açtırmıyor. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 Ekim-10 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde; 9 araç sürücüsüne makas, drift ve abartı egzoz ihlalinden, 697 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 4.260 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan, 509 araç sürücüsüne emniyet şeridi ihlalinden, 3.041 araç sürücüsüne hız ihlalinden, 52 araç sürücüsüne ise yaya geçitlerinde yayalara yol vermedikleri gerekçesiyle ceza verildi.

UYMAYANLARA AF YOK!

94 ağır taşıt sürücüsüne ve firmaya tonaj sınırı ihlalinden, 1.426 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 88 araç sürücüsüne korsan taşımacılık yapmaktan, 495 araç sürücüsüne fazla yolcu taşımaktan, 775 araç sürücüsüne kask, gözlük bulundurmamak ve kullanmamaktan, 3.141 araç sürücüsüne uygunsuz parktan, 368 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlallerinden dolayı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında 14 bin 850 adet, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında ise 5.706 adet olmak üzere toplam 20 bin 556 adet trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlendi. İzmir Emniyeti il genelinde trafik denetleme çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

FATİH ŞENDİL