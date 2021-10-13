  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir’de 4 bin 645 litre sahte etil alkol bulundu

İzmir’de 4 bin 645 litre sahte etil alkol bulundu

İzmir’de 4 bin 645 litre sahte etil alkol bulundu

13.10.2021

İZMİR'İN Bayraklı ve Bornova ilçelerinde polisin düzenlediği operasyonlarda 4 bin 645 litre etil alkol, 3 bin 495 sahte etil alkol etiketi ve 300 kilo kaçak tütün ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı. Bayraklı ve Bornova'da işyeri, depo ve araçlarda, piyasa değeri 2 milyon 200 bin lira olan 5'er litrelik bidonlar halinde 4 bin 645 litre etil alkol, 3 bin 495 sahte etil alkol etiketi, 220 aroma kiti, 5 litre sahte viski, 7 milyon 850 bin çeşitli markada bandrolsüz makaron ile 300 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir’de 4 bin 645 litre sahte etil alkol bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.