İzmir’de 4 bin 645 litre sahte etil alkol bulundu

İZMİR'İN Bayraklı ve Bornova ilçelerinde polisin düzenlediği operasyonlarda 4 bin 645 litre etil alkol, 3 bin 495 sahte etil alkol etiketi ve 300 kilo kaçak tütün ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı. Bayraklı ve Bornova'da işyeri, depo ve araçlarda, piyasa değeri 2 milyon 200 bin lira olan 5'er litrelik bidonlar halinde 4 bin 645 litre etil alkol, 3 bin 495 sahte etil alkol etiketi, 220 aroma kiti, 5 litre sahte viski, 7 milyon 850 bin çeşitli markada bandrolsüz makaron ile 300 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.

DİĞER