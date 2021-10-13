Kaderden kaçamadı

Buca'da evine gelen İlkay Ayeş (25) adlı saplantılı aşığı tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürülen Sena Altan (24) İstanbul Çatalca'da düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Cenazede acı bir gerçek ortaya çıktı. Daha önce Buca'da bir kuaför salonunda çalışan ağabey Ergin Altan, kardeşinin eğitimini tamamladıktan sonra çok sevdiği İstanbul'a kendisini rahatsız eden saplantılı bir kişi yüzünden dönmediğini ve bu yüzden iş bulup İzmir'e yerleştiğini dile getirdi. Acılı ağabey Ergin Altan, "O cebinde intihar mektubu ile gelen kişiyi hiç tanımıyorum. Nereden bulaştı bilmiyorum, kardeşime arkadaşlık teklif etmiş, o da kabul etmeyince vahşice öldürmüş" diye konuştu.

GERÇEĞİ AĞABEYİ ANLATTI

Evinde güpegündüz öldürülen kardeşinin katili İlker Ayeş'i tanımadığını ancak saplantılı bir aşık olduğunu ve sevgili teklifini kabul etmediği için öldürdüğünü belirten ağabey Ergin Altan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gerçekleri tam bilmediğini, bu kişiyi daha önce hiç görmediğini belirterek şunları paylaştı: "Benim kardeşim, İzmir'de okulu bitirdikten sonra İstanbul'a dönmeyerek orada kaldı. Aslında dönmeyi istiyordu. Ancak Çatalca'da kendisini saplantılı aşık olan ve rahatsız eden bir kişi olduğu için dönmek istemedi. O yüzden iş bulup İzmir'e yerleşti, ancak kaderinden kaçamadı. Babamın ve annemin durumları şu anda çok kötü. İleriki günlerde aile olarak açıklama yapacağız" dedi. Öte yandan, cinayetin ardından aynı baçıkla intihar eden İlkay Ayeş'in cenazesi de ailesi tarafından alındı ve toprağa verilmek üzere İstanbul'a götürüldü.

FATİH ŞENDİL