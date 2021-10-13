‘Kedi Gofret’e doğum pastası

İZMİR'İN Tire ilçesinde, doğum yapamayan kedi 'Gofret' sezaryenle hayata döndürüldü. Toplam beş sağlıklı yavru dünyaya getiren Gofret, sahibi 10 yaşındaki Elif Şaşmaz'ı da mutlu etti.

İlköğretim öğrencisi Şaşmaz, çok sevdiği kedisi için pasta kesti. Gofret'in, uzun zamandır ailenin bir üyesi olduğunu belirten Şaşmaz, "Veteriner Sıla ve İsmail Zilci çiftinden yardım istedik. Onlar da hemen sezaryen kararı aldı. Gofret ve yavruları sağlıklı olarak kurtarıldı" diye konuştu.

■ NADİR UYSAL