Ölümlü kazada 1 milyonluk kefalet 100 bine indirildi

İZMİR Menemen'de, aracıyla İsmet Güzelküçük'ün (31) otomobiline arkadan çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan ve 1 milyon lira kefaletle tahliyesine karar verilen iş insanı Türkay Pala (40) için istenen kefalet bedeli 100 bin liraya düşürüldü. Haberleri olmadan ara duruşma yapıldığını söyleyen Güzelküçük ailesi, kefalet bedelinin düşürülmesine tepki gösterdi.

KARARA İTİRAZ ETTİ

İZMİR'DE yem fabrikası bulunan Türkay Pala'nın kullandığı otomobil, 14 Şubat'ta Esentepe Caddesi'nde, babasıyla market işleten İsmet Güzelküçük yönetimindeki araca arkadan çarptı. Kazada Güzelküçük yaşamını yitirdi, Türkay Pala tutuklandı. Duruşmanın ardından Güzelküçük ailesinin avukatı, belirlenen kefalet miktarının az olduğu, Pala'nın avukatı ise miktarın fazla olduğu gerekçesiyle itirazda bulundu. Ancak mahkeme her iki itirazı da reddetti. Bunun üzerine taraflar üst mahkeme olan Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu. İtirazları reddedildi. Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, sanık avukatının dilekçesine istinaden geçen 8 Ekim'de bir duruşma açtı. Pala için istenen kefalet miktarı 100 bin liraya düşürüldü. Güzelküçük ailesi karara itiraz etti.