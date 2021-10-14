  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de sahte içki üretim deposuna baskın!

İzmir'de sahte içki üretim deposuna baskın!

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir adrese baskın yapan jandarma ekipleri, sahte içki ve imalatında kullanılan malzemeler ele geçirdi. Olayla ilgili iş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

İzmir’de sahte içki üretim deposuna baskın!
İHA

14.10.2021, 12:34

İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Şube Müdürlüğü ile Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede Y.Ü. adlı bir kişinin sahte içki imalatı ve satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Harekete geçen ekiplerin şüpheliye ait adres ve eklentilerinde yaptığı aramada 2 adet damıtma cihazı, 5 adet damıtma kazanı, 4 adet ocak, 3 adet pompa, 1 adet kompresör, 2 adet alkolmetre, 13 adet arıtma filtresi, 7,5 kilo anason aroması, 9 litre etil alkol ile toplam 363 litre sahte içki ele geçirildi.

Olayla ilgili Y.Ü. isimli bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Çanakkale’de 4 ton sahte etil alkol ele geçirildi

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de sahte içki üretim deposuna baskın! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.