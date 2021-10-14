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Haberler İzmir Sevgilisinden ayrıldı diye intihara kalkıştı

Sevgilisinden ayrıldı diye intihara kalkıştı

Sevgilisinden ayrıldı diye intihara kalkıştı

14.10.2021

İZMİR Bayraklı'da üniversite öğrencisi 20 yaşındaki B.M, kız arkadaşından ayrıldıktan sonra uçurumdan atladı. Konuşmak için çağırdığı eniştesinin gözleri önünde atlayan B.M. yaşam savaşı veriyor. Olay önceki sabah Bayraklı 1615 sokakta, Cengizhan diye isimlendirilen uçurum bölgesinde yaşandı. Özel bir üniversitede okuyan 20 yaşındaki B.M. kız arkadaşından ayrıldıktan sonra girdiği bunalım sonrası uçurumdan atladı. Ağır yaralanan genç, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

■ FATİH ŞENDİL

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