Çakal Carlos’un kayıp büstü için tazminat kararı

İZMİRLİ heykeltıraş Dr. Ümit Yaşar Işıkhan'ın, 1970'li ve 80'li yıllarda bir dizi saldırı düzenleyen, yakalanıp müebbet hapis cezası alan ve cezaevinde yatan 'Çakal Carlos' lakaplı Ilich Ramirez Sanchez'in, sergilenmek üzere yapıp kargoyla gönderdiği büstünün yerine ulaşmaması nedeniyle açtığı dava sonuçlandı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 17'nci Hukuk Dairesi, kargo firmasının Işıkhan'a 20 bin 775 bin TL'si maddi, 10 bin TL'si manevi olmak üzere 30 bin 775 TL tazminat ödemesine hükmetti. Dr. Ümit Yaşar Işıkhan, hayatı filmlere konu olan 1994 yılında yakalanan ve halen cezaevinde olan Ilich Ramirez Sanchez'in yaptığı büstünü 2014 yılı Haziran ayında, kargoyla Venezuela'ya gönderdi.

Işıkhan, 16 kiloluk büstün adrese ulaştırılmadığını öğrendi. Kargo şirketiyle temasa geçen ve sonuç alamayan Işıkhan, büst kendisine de iade edilmeyince mahkemeye başvurdu. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi kargo firmasının 20 bin 775 bin TL'si maddi, 10 bin TL'si manevi 30 bin 775 TL tazminat ödemesine hükmetti. Bu rakamın yasal faizlerle 50 bin TL'yi bulduğu bildirildi.