  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Çakal Carlos’un kayıp büstü için tazminat kararı

Çakal Carlos’un kayıp büstü için tazminat kararı

Çakal Carlos’un kayıp büstü için tazminat kararı

15.10.2021

İZMİRLİ heykeltıraş Dr. Ümit Yaşar Işıkhan'ın, 1970'li ve 80'li yıllarda bir dizi saldırı düzenleyen, yakalanıp müebbet hapis cezası alan ve cezaevinde yatan 'Çakal Carlos' lakaplı Ilich Ramirez Sanchez'in, sergilenmek üzere yapıp kargoyla gönderdiği büstünün yerine ulaşmaması nedeniyle açtığı dava sonuçlandı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 17'nci Hukuk Dairesi, kargo firmasının Işıkhan'a 20 bin 775 bin TL'si maddi, 10 bin TL'si manevi olmak üzere 30 bin 775 TL tazminat ödemesine hükmetti. Dr. Ümit Yaşar Işıkhan, hayatı filmlere konu olan 1994 yılında yakalanan ve halen cezaevinde olan Ilich Ramirez Sanchez'in yaptığı büstünü 2014 yılı Haziran ayında, kargoyla Venezuela'ya gönderdi.

Işıkhan, 16 kiloluk büstün adrese ulaştırılmadığını öğrendi. Kargo şirketiyle temasa geçen ve sonuç alamayan Işıkhan, büst kendisine de iade edilmeyince mahkemeye başvurdu. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi kargo firmasının 20 bin 775 bin TL'si maddi, 10 bin TL'si manevi 30 bin 775 TL tazminat ödemesine hükmetti. Bu rakamın yasal faizlerle 50 bin TL'yi bulduğu bildirildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çakal Carlos’un kayıp büstü için tazminat kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.