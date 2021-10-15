Deniz ulaşımına fırtına engeli! İzmir’de vapur seferleri iptal edildi

İzmir'de olumsuz hava şartları dolayısıyla vapur seferleri geçici süreyle durduruldu.

İZDENİZ A.Ş'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları yüzünden arabalı vapur seferleri dahil tüm seferlerin saat 10.00 itibarıyla geçici süreyle durdurulduğu belirtildi.



Yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle 15 Ekim 2021, saat 10.00 itibariyle araba vapuru seferleri dahil tüm seferler geçici süre ile iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.

ŞİDDETLİ SAĞANAK

Yağışların; Edirne, Çanakkale, İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli, İzmir'in güney ve batı ilçeleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı! İzmir, Çanakkale, Aydın ve Muğla... Bugün hava nasıl olacak?