Haberler İzmir Ege Rallisi'nde 30'uncu start günü

Ege Rallisi'nde 30'uncu start günü

Türkiye’nin en köklü yarış organizasyonlarından olan Ege Rallisi, yarın 30'uncu kez start alacak. Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 4'üncü ayağı olan Ege Rallisi, 16-17 Ekim hafta sonu Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından organize edilecek.