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Haberler İzmir Ege Rallisi'nde 30'uncu start günü

Ege Rallisi'nde 30'uncu start günü

Türkiye’nin en köklü yarış organizasyonlarından olan Ege Rallisi, yarın 30'uncu kez start alacak. Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 4'üncü ayağı olan Ege Rallisi, 16-17 Ekim hafta sonu Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından organize edilecek.

Ege Rallisi’nde 30’uncu start günü
DHA

15.10.2021, 10:40

İzmir'de Seferihisar'daki pazar yerinin servis alanı olarak kullanılacağı ralli, yarın saat 12.00'de ralli merkezi Euphoria Aegean Resort&Spa önünden başlayacak.

Beyler'deki özel etabı iki kez geçecek ekipler saat 18.15'ten itibaren günü kapalı parkta noktalayacak. Pazar sabahı 09.00'da direksiyon başına geçecek ekipler, rallinin ikinci günüde Çatalca, Maden, Gödence köylerinin içinde olduğu Zafer Vatansever, Euphoria Aegean ve Egemot etaplarında ter dökecek. Saat 16.00'da Sığacık'ta yer alan Teos Marina'daki finiş podyumunda son bulacak organizasyon, 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası haricinde Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Şevki Gökerman Ralli Kupası'na puan verecek.

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