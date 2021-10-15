Emsal artışa destek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Millet Bahçesi'nde gazete ve televizyonların temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Kurum, burada Yeni Asır Gazetesi Haber Müdürü Fatih Şendil'e İzmir ile ilgili özel açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla bakanlıklar, TOKİ, AFAD, UMKE, Kızılay, sivil toplum kuruluşları, belediyeler ve İzmirlilerle birlik ve beraberlik içerisinde, büyük bir özveriyle çalıştıklarını aktaran Kurum, emsal artış ile ilgili kararı olumlu bulduğunu ve vatandaşın lehine olan her kararı desteklediklerini söyledi.

YENİ KONUTLAR YILBAŞINDA

Emsal artışın dikey kadar yatay da olması gerektiğini ifade eden Kurum, Bayraklı'da yapımı tamamlanan ilk konutlarda yatay olarak emsal artışı yapıldığını hatırlattı. Yeni yapılan Şehir Hastanesi yanındaki inşaatların devam ettiğini söyleyen Murat Kurum, "Şehir hastanemizin yanında 375 hektarlık alanda 3 bin 649 konutun yapımına da başlandı. 8 etap halinde çalışmalarımız devam ediyor. Orada da konutlarımızı yılbaşı itibarıyla teslim etmeye başlayacağız. Depremde evleri hasar gören bin 569 vatandaşımıza yaptığımız kira yardımları devam ediyor. Kira yardımları konutlar teslim edilene kadar sürecektir" dedi. Başta birinci proje alanı olmak üzere şehir içindeki diğer proje alanlarını da en kısa sürede teslim etmeyi hedeflediklerini belirten Kurum, "Biz birinci proje alanını 30 Ekim'e yetiştirmeye çalışıyoruz. İnşallah 6 ekim de çoğunluğunu teslim etmiş olacağız" dedi. Bu konutları yalnızca deprem konutu olarak görmemek gerektiğini ifade eden Bakan Kurum, "Sayın başkanımız Erdoğan İzmir'de bir dönüşümün başlamasını istiyor. Bu konutların da bu dönüşüme öncülük etmesini istiyor" açıklamasını yaptı.

DÖNÜŞÜMDE ROL MODEL

Yapılan konutların belediye başkanlarına kentsel dönüşüm konusunda bir rol model olmasını amaçladıklarını anlatan Kurum, "Her proje alanı farklılık arz ediyor. Birinci proje alanında 228 konut ve 15 ticari alan bulunuyor. Buradaki dairelerimiz 2+1 dairelerdir. Büyüklükleri de 90 metrekaredir. Bu daireler hiçbir ölü alan oluşmayacak şekilde projelendirildi. Bazı proje alanlarında 3+1 daireler de bulunuyor" dedi.

BUGÜN İZMİR'E GELİYOR

BAKAN Murat Kurum, depremzedeler için yapılan ve anahtar teslim törenine Başkan Erdoğan'ın katılacağı konutları incelemek için bugün İzmir'e geliyor. Kurum, "7 proje alanında bin 444 konutun yapımı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. İnşallah 6 Kasım tarihinde teslime başlayacağız" dedi.

■ FATİH ŞENDİL