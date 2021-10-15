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İzmir'deki vapur seferleri yeniden iptal edildi

Son dakika... İzmir'de olumsuz hava şartları nedeniyle vapur seferleri yeniden iptal edildi. Kentte etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle vapur seferlerine bugün saat 10.00'dan 11.00'e kadar ara verilmişti.