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Haberler İzmir İzmir'e 5 yeni mezarlık yapılacak

İzmir'e 5 yeni mezarlık yapılacak

15.10.2021

İZMİR Büyükşehir Belediyesi kentin büyüyen mezarlık alanı ihtiyacını karşılamak için Buca, Menderes, Güzelbahçe, Urla ve Gaziemir'e 5 yeni mezarlık planlıyor. Kentteki 30 mezarlığın doluluk oranına ulaştığını belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran, sadece Bornova Hacılarkırı, Karabağlar Tırazlı, Yukarı Narlıdere mezarlıklarının günlük gömüye açık olduğunu söyledi.
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