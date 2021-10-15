İzmir'e 5 yeni mezarlık yapılacak

İZMİR Büyükşehir Belediyesi kentin büyüyen mezarlık alanı ihtiyacını karşılamak için Buca, Menderes, Güzelbahçe, Urla ve Gaziemir'e 5 yeni mezarlık planlıyor. Kentteki 30 mezarlığın doluluk oranına ulaştığını belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran, sadece Bornova Hacılarkırı, Karabağlar Tırazlı, Yukarı Narlıdere mezarlıklarının günlük gömüye açık olduğunu söyledi.

DİĞER