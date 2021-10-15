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İzmir’i sağanak vurdu: Urla’da sokaklar göle döndü

Son dakika... İzmir'in Urla ilçesinde aniden başlayan sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi. Bazı noktalarda araçlar yarım metre sulara gömüldü, trafik durma noktasına geldi.

İHA

15.10.2021, 16:36

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir'e yaptığı uyarıların ardından kentte sağanak yağış etkili oldu. Urla ilçesinde, öğleden sonra aniden başlayan sağanak yağış sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağış nedeniyle caddeler göle döndü.

Bazı noktalarda araçlar yarım metre sulara gömüldü, trafik durma noktasına geldi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlarda saçakların altına gizlendi.



Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, dün yaptığı uyarıda sağanak yağışların; Çeşme, Urla, Seferihisar, Menderes, Selçuk, Güzelbahçe, Narlıdere, Karabağlar, Gaziemir, Balçova ve Konak) çok kuvvetli ve şiddetli (51-110 kg/m2) olmasının beklendiğini bildirmişti.

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