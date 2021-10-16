30. Ege Rallisi’nde ilk gün tamamlandı

Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından organize edilen ve 76 ekibin yer aldığı rallide ilk gün katılımcılar, "Beyler" özel etabında ikişer kez mücadele etti. Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı'nın ilk günü lider tamamladığı rallide Burak Çukurova-Vedat Bostancı ikinci ve Buğra Banaz-Gürkal Menderes ise üçüncü sırada yer aldı.

İlk günün ardından Ali Türkkan-Aras Dinçer iki çeker ve gençlerde, Üstün Üstünkaya-Kerim Tar historic klasmanında lider durumda bulunuyor. Rallide yarın Çatalca, Maden, Gödence mahallelerinin içinde olduğu ve ikişer kez geçilecek Zafer Vatansever, Euphoria Aegean ve Egemot etapları yapılacak.