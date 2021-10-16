Bakan Murat Kurum’a İKÇÜ’den fahri doktora

İZMİR'DE 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin yıl dönümüne sayılı günler kala, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bir dizi temasta bulunmak için kente geldi. Bakan Kurum'a İzmir Katip Çelebi Üniversitesi tarafından deprem döneminde ve sonrasında gösterdiği gayret nedeniyle fahri doktora unvanı verildi. Düzenlenen törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Depremin yıl dönümünde Başkan Erdoğan'ın katılımıyla bin 701 bağımsız bölümden 749'unu teslim edeceklerini belirten Kurum, "Paris Anlaşması'nın onaylanmasıyla yeni bir sürece başlandı. Yeşil kalkınma devrimi süreci başlamaktadır. İnşallah ülkemiz de bu yeşil kalkınma döneminde, yeşil dönüşüme etki eden, yön veren ve liderlik eden bir ülke olarak bu süreci takip edecektir" dedi.

"749 KONUT TESLİM EDİLECEK"

İZMİR'DE depremzedelerin yaralarını sarmak için çalıştıklarını belirten Bakan Kurum, "Depremde tuttuğumuz Ayla bebeğin elini hiç bırakmadık. Depremin 1'inci yıl dönümünde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle merkezde 7 proje alanında bin 701 bağımsız bölümden 749'unu teslim edeceğiz. Kalan bağımsız bölümleri de yıl sonunda teslim ediyoruz. Bu mesele siyaset üstü bir meseledir" diye konuştu. Rektör Köse de, Bakan Kurum'un çabalarına birlikte şahit olduklarını belirterek kendisine teşekkür etti.