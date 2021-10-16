CHP’li Başkan Ekrem Oran demokrasiyi unuttu

ÇEŞME Belediyesi Ekim ayı Meclis toplantısının ikinci oturumu Belediye Başkanı Ekrem Oran başkanlığında toplandı. Belediyenin bütçesi 2022 yılı için 270 milyon 750 bin TL olarak belirlendi.

Bütçe görüşmeleri esnasında görüşlerini dile getiren AK Parti Meclis Üyesi Namık Aydoğdu, bütçe açığı ile ilgili eleştirilerde bulununca Başkan Oran, "Sözümü keserseniz sizi dışarı çıkartırım" diye cevap verdi. "Başka bir Çeşme mümkün" sözleriyle başkanı eleştirmeye devam eden Aydoğdu, Oran'ın verdiği talimatla zabıta eşliğinde meclisten çıkarıldı. Yaşanan olayın ardından Çeşme Belediyesi Meclisi'nde demokrasi anlayışının sınıfta kaldığı gözler önüne serildi