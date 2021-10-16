EGEPOL’de 2021’in 2021’inci anjiyosu gururu

2021 yılının 2021. anjiyografi işlemini geride bırakan Özel Egepol Hastanesi Kalp Merkezi Ekibi, kalp sağlığının önemine dikkat çekmek için gerçekleştirilen etkinlikte bir araya geldi. Hastane Başhekimi Dr. Hasan Murat Çelik, pandemide aksatılan kontroller, uyulmayan diyetler ve egzersiz yapılmaması nedeniyle kalp hastalıklarında artış görüldüğünü söyledi. Çelik, "Kalp hastalıklarına hizmet sunmanın bu nedenle daha da önemli hale geldiğini düşünüyoruz" dedi.

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