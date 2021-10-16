Ege’yi sağanak ve rüzgar vurdu

KIYI Ege ve İzmir'de etkili olan kuvvetli sağanak ve zaman zaman fırtına şeklinde etkili olan rüzgar, su baskını ve deniz taşkınlarına neden oldu. Kent genelinde etkisini öğleden sonra artıran yağışlı hava, Çeşme, Urla, Güzelbahçe, Konak, Bayraklı ve Karşıyaka ilçesinde olumsuzluklara neden oldu.

Çeşme İzmir Otoyolu'nda şiddetli yağışın ve görüş mesafesinin azalmasıyla uzun araç kuyrukları oluştu. Konak Cumhuriyet Meydanı'nda fırtınanın etkisiyle ağaçların dalları kırıldı, Kordon'da deniz taşkını oluştu. Karşıyaka ve Bayraklı ilçesinde de aniden bastıran yağış nedeniyle bazı sokaklar su altında kaldı, ulaşımda aksamalar yaşandı.

KARŞIYAKA SULAR ALTINDA

İZMİR'İN Karşıyaka ilçesi de yağış sonrası sular altında kaldı. Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis üyesi Erhan Çalışkan, "Başkan Tunç Soyer, 'başka bir İzmir mümkün' derken bu görüntüyü kastetmiş olmasa gerek. Her kış aynı sorunu yaşıyoruz" dedi.

METİN BURMALI

BAYRAKLI'DA ŞİDDETLİ LODOS

BAYRAKLI ilçesinde ise yağmurla birlikte başlayan şiddetli lodos nedeniyle bir çınar ağacı devrildi. Kökünden sökülerek yola devrilen ağaç şans ederi insanların veya araçların üzerine düşmedi.

DATÇA'DA TEKNE BATTI

MUĞLA'NIN Datça ilçesinde etkili olan fırtına tekne batırdı. Fırtına Datça Limanı'nda bağlı bulunan 10 metrelik teknenin halatlarını kopardı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen tekne, daha sonra kayalıklara çarpıp su almaya başladı. Ahmet ve Can Akkuş'a ait olduğu öğrenilen lüks tekne, bir süre sonra da sulara gömüldü. ■ ADEM ÜLKER

2000 YILLIK ANIT AĞAÇ RÜZGARA BOYUN EĞDİ

MUĞLA'NIN Marmaris ilçesine bağlı Bayır Mahallesi'nin simgesi olan ve koruma altında tutulan anıt çınar ağacı, şiddetli rüzgara dayanamadı. Yazın büyük yangında hasar gören ve Çevre ve Orman Bakanlığı ekiplerince özel yöntemlerle ayakta tutulmaya çalışılan 35 metre boyundaki anıt ağacın, 20 metrelik dalı kırıldı. Bölgede turistik işletmesi bulunan İsmail Alper, anıt ağacın, fırtınada tamamen yıkılmasından endişe ettiklerini söyledi. ■ FERDİ YAVUZ