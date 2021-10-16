İZMİR'İN Konak ilçesinde aralarında husumet bulunan M.T. ile Şahin Arıkan, sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. İkili arasındaki gerginliğin artması sonucu M.T, yanında bulunan bıçakla Arıkan'ı önce göğsünden daha sonra da defalarca sırtından yaraladı. Arıkan çok sayıda aldığı bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli suç aleti ile birlikte kaçtı. Arıkan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken şüpheli M.T. kısa sürede yakalandı.
Husumetlilerin sokakta tartışması cinayetle bitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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