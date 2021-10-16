İzmir Adliyesi’nde devir teslim töreni yapıldı

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Mustafa Öztürk, görevi Kamil Erkut Güre'den devralarak yeni görevine başladı. Başsavcılık makamında gerçekleşen devir teslim töreninde Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atanan Güre, görevi Öztürk'e devretti. Öztürk, Güre'ye teşekkür plaketi ve çiçek takdim ederken Güre de Öztürk'e çiçek takdim etti. Öztürk, "Kendisini bir ağabey olarak görüyoruz, mesleki yönden büyüğümüzdür. Allah bahtını ve yolunu açık etsin inşallah" dedi. Güre de, Öztürk'ün çok daha başarılı hizmetler vereceğine inandığını belirtti.

■ METİN BURMALI