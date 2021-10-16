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Haberler İzmir Kahvehanede çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Kahvehanede çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

16.10.2021

İZMİR'İN Menemen ilçesindeki bir kahvehanede önceki akşam V.C. (21) ile husumetli olduğu kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından sokakta çıkan kavganın üzerine V.C. yanındaki av tüfeğiyle ateş açmaya başladı. Olayda S.O, A.E, S.D, O.E ve S.O yaralandı. Hastaneyen yaralılar burada tedavi altına alınırken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından kaçan şüpheli V.C, kısa süre sonra suç aleti ile birlikte polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
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