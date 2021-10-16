Lokantada infaz

İZMİR'İN Ödemiş ilçesinde bir kişi, husumetlisini lokantada çorba içerken tüfekle vurarak öldürdü. Olay dün saat 07.30 sıralarında Kaymakçı Mahallesi'nde bulunan bir lokantada meydana geldi. Mustafa Dereli (36), bir süre önce kendisini darp ettiği için aralarında husumet bulunan Uğur Uysal'ın (28) lokantada oturduğunu gördü.

Lokantadan içeri giren Mustafa Dereli, yanında getirdiği av tüfeğiyle Uysal'a ateş açtı. Ağır yaralanan talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı Dereli, olayın ardından jandarmaya teslim oldu.

"PİŞMAN DEĞİLİM"

MUSTAFA Dereli'nin ilk ifadesinde, "Beni döverek burnumu kırmıştı. Kendisini tesadüfen çorba içerken gördüm ve otomobilde taşıdığım tüfeği alarak peş peşe ateş ettim. Pişman değilim, intikamımı aldım" dediği öğrenildi.

■ SEVAL KONURALP