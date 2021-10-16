Mirası da annelerini de paylaşamadılar!

İzmirli emlak zengini Mehmet Ertuğrul Leblebicioğlu'nun 2015 yılında hayatını kaybetmesinin ardından bıraktığı 300 milyonluk miras için mahkemelik olan iki kız kardeş, bu kez 86 yaşındaki anneleri Gönül Leblebicioğlu için birbirine düştü. Eczacı Şebnem Leblebicioğlu Mızzı, aylık 170 bin liralık kira getirisi olan gayrimenkullerde intifa (yararlanma) hakkı olan Gönül Leblebicioğlu'nun doktor ablası Ayşe Gülden Leblebicioğlu Ünal tarafından özel bir hastaneye yatırıldığını, annesine uygulanan tedavi ve tahlil sonuçlarının da kendisinden saklandığını iddia etti.

SUÇ DUYURUSU YAPILACAK

Geçtiğimiz salı akşamı Karşıyaka'da oturan Gönül Leblebicioğlu'nun yüksek ateş ve göğüs ağrısı şikayeti ile Konak'ta özel bir hastaneye götürüldüğünü öğrenen Mızzı, "Hastaneden bilgi almak istedim ama engellendim" dedi. Mızzı, "Annemin canına kastedilebilir. Sağlığından endişe ediyorum" dedi. Avukat Çiçek Sırma ise, "Müvekkilim Şebnem Hanım'a hiçbir bilgi verilmiyor. Endişemiz, eksik ya da yetersiz tedavi uygulanması. İlgiler hakkında ayrıca suç duyurusunda bulunacağız" diye konuştu.

BİTMEYEN KAVGA

İZMİR'DE 1941-1949 yılların arasında belediye başkanlığı yapan Reşat Leblebicioğlu'nun gayrimenkul zengini oğlu Mehmet Ertuğrul Leblebicioğlu, 2013'te kendisine vasi atanmasını isteyen büyük kızı Ayşe Gülden Leblebicioğlu Ünal ile mahkemelik oldu. Ancak süreç tamamlanmadan, 2015 yılında 83 yaşında iken hayatını kaybetti. Ardında miras bıraktığı ve toplam değeri 300 milyon lirayı aşan apartman daireleri, iş hanları, dükkanlar ve yazlıklar yüzünden bu kez iki kızının arası açıldı. Kardeşler arasındaki miras davası yıllarca sürerken, bu kez Ayşe Gülden Leblebicioğlu Ünal, annesi Gönül Leblebicioğlu'nun akıl yürütme ve iletişim kurmakta güçlük çektiğini belirterek, vasi atanması için dava açtı. Bu dava sonucunda Gönül Leblebicioğlu'na mahkeme tarafından bir avukat vasi olarak atandı.

METİN BURMALI