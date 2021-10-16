Gece saatlerinde ilçedeki aşırı yağış nedeniyle Tire-İncirliova Karayolu'nun Musalar ve Toparlar yol ayrımında heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan karayolu ekiplerin çalışması sonucu trafiğe açıldı.
Tire Kaymakamlığı kaynakları, heyelan sonrası Karayolları ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini aktardı. Vatandaşların yol açılana kadar bu güzergahı kullanmamaları istendi.Ege’yi sağanak ve rüzgar vurdu
Tire-İncirliova Karayolu'nda heyelan! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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