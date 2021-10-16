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Haberler İzmir Tire-İncirliova Karayolu'nda heyelan!

Tire-İncirliova Karayolu'nda heyelan!

İzmir'in Tire ilçesinde, aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası trafiğe kapanan Tire - İncirliova karayolu, Karayolları ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Tire-İncirliova Karayolu’nda heyelan!
DHA

16.10.2021, 08:36 Güncelleme Tarihi: 16.10.2021, 08:37

Gece saatlerinde ilçedeki aşırı yağış nedeniyle Tire-İncirliova Karayolu'nun Musalar ve Toparlar yol ayrımında heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan karayolu ekiplerin çalışması sonucu trafiğe açıldı.

Tire Kaymakamlığı kaynakları, heyelan sonrası Karayolları ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini aktardı. Vatandaşların yol açılana kadar bu güzergahı kullanmamaları istendi.

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