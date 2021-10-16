Vicdan azabı çekiyorum

İZMİR'DE bir hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan, doktorların uyarısı ve eşinin ısrarlarına rağmen aşı olmayı reddeden Ayhan Karasaçlılar (29), çalışırken kaptığı korona virüsü 3.5 yaşındaki oğlu Baran'a da bulaştırdı. Karasaçlılar, "Aşı olsaydım oğluma hastalık bulaştırmayacaktım" diyerek vicdan azabı çektiğini söyledi.

ÜZÜNTÜ VE PİŞMANLIK

VİRÜSE yakalanınca evde karantinaya alınan, bir süre sonra da yüksek ateş ve kusma şikayetleri olan oğluna Kovid 19 tanısı konulan Ayhan Karasaçlılar'ın 2 doz aşılı eşi Seçil Karasaçlılar'ın testleri ise negatif çıktı. Ağır bir şekilde geçirdiği hastalığı ilaçlarını kullanarak atlatan Karasaçlılar, "10 gün yataktan kalkamadım. Eklem ağrıları, kusma ve ateş şikayetlerim vardı. Maalesef oğlum da benden virüs kaptı. Üzüntüm ve pişmanlığım, hastalığın oğluma bulaşmasından sonra daha da arttı" dedi. Söylentilere kandığını ifade eden Karasaçlılar, "Kimse benim düştüğüm hataya düşmesin. Aşılılar hastalığı çok hafif geçiriyor" diye konuştu.